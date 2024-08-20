Прогноз роста экспорта электроэнергии из России до 10,58 млрд кВт·ч к 2042 году

Экспорт электроэнергии из России стремится достичь 10,58 миллиардов кВт·ч к 2042 году, согласно данным, представленным в отчетах Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
Ожидается, что к указанному сроку объем экспортных поставок электрической энергии из Российской Федерации составит 10,58 миллиардов кВт·ч. Эти прогнозные оценки содержатся в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, разработанном СО ЕЭС. Долгосрочный прогноз также предвещает, что к 2042 году общее потребление электроэнергии возрастет до 1,45 триллиона кВт·ч, а максимальная мощность достигнет 208,241 миллиона кВт, с среднегодовым увеличением потребления и мощности на 1,29% и 1,04% соответственно.
Согласно этому проекту, требования к мощности вырастут на 36,876 миллиона кВт по сравнению с 2023 годом, в то время как суммарная установленная мощность электростанций увеличится на 48,597 миллиона кВт. Доля атомных электростанций возрастет с 11,7% до 15,3%, в то время как доля тепловых электростанций сократится с 65,6% до 56,6%. Общие инвестиции в отрасль предполагаются на уровне 41,03 триллиона рублей, из которых 38,94 триллиона будет направлено на объекты генерации.
Фото: web.archive.org/Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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