Есть большая вероятность, что одной из тем для обсуждения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства в апреле станет вопрос безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью"

Он также добавил, что нынешняя мировая политическая обстановка делает эту тему весьма актуальной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова твердо заявила, что все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться.