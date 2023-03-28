Быстро растущий азиатский рынок заставляет мировые державы задуматься о значимости своих энергоресурсов на экономической арене. Если говорить о России, то она, как сообщает вице-премьер Александр Новак, уверена в востребованности своих нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ и угля.
Ранее от министра энергетики России Николая Шульгинова стало известно, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.
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