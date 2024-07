Вооруженные силы России взяли под контроль село Прогресс, что существенно ограничило логистические возможности украинской армии, сообщили в силовых структурах.

Прогресс является стратегически важным направлением, и теперь логистика противника на этом участке сильно затруднена, как сообщает ТАСС.

В силовых структурах добавили, что этот успех на покровском направлении позволяет российским войскам занять важную стратегическую позицию у железнодорожной линии, полностью сдерживая транспортировку украинских войск и ресурсов.

Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)