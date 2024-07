Россия обнаруживает слабые места в обороне ВСУ и использует свои преимущества на поле боя, об этом сообщает американская газета The New York Times.

Военные аналитики утверждают, что быстрый прогресс свидетельствует о возросшей способности Москвы использовать уязвимости в украинских оборонительных линиях.

Сообщается, что в последние месяцы российские вооруженные силы сосредоточили больше усилий на выявлении ослабленных и неорганизованных украинских подразделений.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "начинает осознавать", что российскую армию с её вооружением и оснащением "будет невозможно остановить".

