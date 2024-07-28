Россия обнаруживает слабые места в обороне ВСУ и использует свои преимущества на поле боя, об этом сообщает американская газета The New York Times.
Военные аналитики утверждают, что быстрый прогресс свидетельствует о возросшей способности Москвы использовать уязвимости в украинских оборонительных линиях.
Сообщается, что в последние месяцы российские вооруженные силы сосредоточили больше усилий на выявлении ослабленных и неорганизованных украинских подразделений.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "начинает осознавать", что российскую армию с её вооружением и оснащением "будет невозможно остановить".
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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