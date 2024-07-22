Суперджет авиакомпании "Россия", летевший из Архангельска в Санкт-Петербург, около часа кружил над Северодвинском, после чего вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает Mash.
По данным Телеграм-канала, у воздушного судна возникла проблема с закрылками. Экипаж предупредил пассажиров о технической неисправности и через 20 минут совершил посадку.
В настоящее время авиакомпания готовит резервный самолёт, рейс задерживается до 12:30. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту Архангельска.
Фото: Flickr/Анна Зверева (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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