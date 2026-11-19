Авиакомпания "Россия" с 2026 года изменила процедуру подготовки к взлету и посадке: теперь пассажиры могут оставлять шторки иллюминаторов закрытыми. Обязательство открыть их сохраняется только для мест, расположенных у аварийных выходов. В компании пояснили, что данное решение направлено на удобство гостей, особенно на длительных рейсах с пересечением нескольких часовых поясов, когда пассажирам требуется отдых.

Новый регламент перевозчика опирается на внутренние правила обеспечения безопасности полетов, которые, в свою очередь, составлены на базе международных стандартов ИКАО. При этом подход авиакомпании "Россия" перекликается с практикой крупных перевозчиков в США, где требования FAA не делают открытие шторок обязательным для всех пассажиров, хотя бортпроводники могут потребовать сделать это в зонах аварийных выходов.

Разные подходы к прозрачности иллюминаторов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обычно рекомендует держать шторки открытыми. Это необходимо для того, чтобы экипаж и пассажиры могли оперативно заметить за бортом дым, огонь или иные опасности, а также для более быстрой адаптации зрения к уровню освещенности при выходе из самолета.

Противоположная практика сложилась в Китае. С 2024 года по требованию Министерства государственной безопасности КНР шторки иллюминаторов при взлете и посадке должны быть обязательно опущены. Такая мера связана с тем, что значительная часть аэропортов страны является объектами совместного базирования гражданской и военной авиации, и закрытие шторок предотвращает возможность фотографирования секретных объектов.