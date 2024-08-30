Влияние международных санкций на российский футбол: мнение Юрия Белоуса

В условиях нынешних геополитических реалий, российский футбол сталкивается с серьезными вызовами. Отстранение клубов и сборной от международных соревнований не только ограничивает возможности спортсменов, но и сказывается на общем уровне футбольного мастерства в стране.

Юрий Белоус, экс-президент ФК "Москва", известный футбольный менеджер, пояснил NewsInfo.Ru, какое влияние оказывают данные санкции на российских спортсменов и какие последствия могут ждать российский футбол.

"Что касается национального чемпионата, интерес к нему очень высок. Так как между командами существует большая конкуренция, матчи проходят достаточно интересно. Отстранение наших клубов и сборной от международных соревнований влияют на уровень роста наших профессиональных футболистов. Дело в том, что свой уровень мастерства можно сравнить только с очень сильными соперниками, играя с мэтрами мирового футбола, которыми являются команды из Испании, Германии, Британии и так далее. Отсутствие такого опыта негативно сказывается и на развитии наших футболистов, и на дальнейшей их карьере, потому что игры в еврокубках или матчах за национальную сборную для игроков — это прекрасная возможность показать себя для того, чтобы их пригласили в команду на более высокий уровень".

Эксперт отметил, что вопросы отмены данных санкций не решаются в офисах ФИФА или УЕФА в Швейцарии, а находятся на уровне геополитики. Пока конфликт не будет решен, говорить о возможности участия российских команд или сборной в официальных турнирах рано.

В российском чемпионате появляются талантливые футболисты, однако есть разница между зрелищной игрой, которая радует зрителей, и конкурентной борьбой с лучшими игроками мира, которые выступают на таких значимых мероприятиях, как Чемпионат мира, Кубок Европы или Лига чемпионов. Эксперт считает, что российским игрокам в будущем будет сложно бороться за победы на международном уровне, но выражает надежду, что спортсмены быстро наберутся нужного опыта.

Фото: en.fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)