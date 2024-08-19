Олег Протопопов: прах олимпийского чемпиона будет захоронен на Волковском кладбище

Прах фигуриста Олега Протопопова будет захоронен в Санкт-Петербурге рядом с супругой

Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии, где его кремировали в Гриндельвальде. Как сообщают близкие, все необходимые договоренности о возвращении праха в Россию выполнены.

Протопопов выразил желание быть похороненным на Волковском кладбище в России рядом с супругой Людмилой Белоусовой. Её прах находился у него дома.

"Теперь можно сообщить, что после стольких месяцев вопрос наконец решен. Достигнуты все договоренности, и вскоре прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург", — рассказали родственники спортсменов. "Официальная дата захоронения ориентировочно назначена на 11 сентября".

Белоусова и Протопопов завоевали золотые медали Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968), а также по четыре раза выигрывали чемпионаты мира и Европы подряд в период с 1965 по 1968 годы, и трижды становились серебряными призерами мировых чемпионатов.

Фото:www.bild.bundesarchiv.de/Ulrich Kohls (Creative Commons Attribution-Like Sharing 3.0 Germany)