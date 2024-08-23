Иностранные банки сталкиваются с увеличенными рисками при работе с российскими структурами

Иностранные финансовые организации теперь сталкиваются с увеличенными рисками при взаимодействии с российскими банками и их дочерними структурами. Предупреждение Минфина США может существенно осложнить деятельность российских банков за рубежом, особенно в странах, которые ранее не ограничивали сотрудничество с ними. Закрытие или приостановление деятельности новых филиалов, как предполагается, может стать реальностью в случае дальнейшего изменения политического климата.
В качестве потенциальной меры воздействия, американские власти могут использовать инструменты, позволяющие вводить вторичные санкции, что уже происходило в прошлом. Опыт показывает, что многие страны, в частности арабские государства, могут поддаваться давлению и отзывать лицензии у тех финансовых учреждений, которые оказывают услуги российским банкам. Это создает положение неопределенности, что может побудить банки пересмотреть свои стратегические планы.
Рынок ощущает давление, и здравомыслящие участники проявляют осторожность. Финансовые структуры, обслуживающие западные интересы, могут оказаться в невыгодном положении, если решат продолжить сотрудничество с российскими компаниями, что увеличивает вероятность возможных санкционных последствий.
Фото: commons.wikimedia.org/JiriMatejicek (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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