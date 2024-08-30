Российская экономика растет быстрее прогнозов: министр финансов Антон Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что темпы роста российской экономики превышают официальные прогнозы. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что наблюдаемые результаты лучше ожиданий экспертов и указывают на положительное развитие экономики, во многом благодаря бюджетным мерам поддержки.
Силуанов подчеркнул, что эти меры применялись как в 2024 году, так и ранее. Он также добавил, что в 2025 году изменения в налоговой системе позволят государственному бюджету получить 2,7 трлн рублей, которые будут направлены на важнейшие задачи.
В то же время, 26 августа президент России Владимир Путин сообщил о росте экономики в первой половине 2024 года на 4,6%, а объем промышленного производства увеличился на 4,4%.
Согласно январскому прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году российская экономика может вырасти на 2,3%. Мировые организации также ожидают положительную динамику: Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 2,6%, а Всемирный банк — 2,9%.
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