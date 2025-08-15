Сначала он растерялся, потом восхитился: чем русские женщины удивили латиноамериканца

Путешествие по Латинской Америке обернулось для Марины Ершовой не только яркими впечатлениями, но и неожиданными разговорами. В одной из таких бесед она услышала мнение местного жителя, Хорхе, о российских женщинах. И, по его словам, они оказались… почти сверхлюдьми.

Откровениями Марина поделилась в своём блоге на "Дзене".

"Могут и дом вести, и гайки крутить"

Что именно поразило Хорхе? Оказывается, он был поражён тем, как россиянки справляются с бытом. По его словам, женщины из России умеют буквально всё: следить за домом, решать бытовые задачи и при этом сохранять достоинство и уверенность.

"Эти женщины могут спасти мир. Или, как минимум, починить мой мотоцикл", — с восхищением заявил он.

Когда привычное становится чудом

Марина с иронией заметила, что Хорхе говорил абсолютно серьёзно. Для него такое сочетание навыков и жизненной хватки — нечто выдающееся. А для нас, кто вырос рядом с такими женщинами, это — привычная реальность.

Иногда полезно услышать взгляд со стороны, чтобы по-настоящему оценить то, что мы часто воспринимаем как должное.