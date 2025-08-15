Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
деревенская героиня
деревенская героиня
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Сначала он растерялся, потом восхитился: чем русские женщины удивили латиноамериканца

Житель Гватемалы назвал россиянок сверхлюдьми за их навыки и самостоятельность

Путешествие по Латинской Америке обернулось для Марины Ершовой не только яркими впечатлениями, но и неожиданными разговорами. В одной из таких бесед она услышала мнение местного жителя, Хорхе, о российских женщинах. И, по его словам, они оказались… почти сверхлюдьми.

Откровениями Марина поделилась в своём блоге на "Дзене".

"Могут и дом вести, и гайки крутить"
Что именно поразило Хорхе? Оказывается, он был поражён тем, как россиянки справляются с бытом. По его словам, женщины из России умеют буквально всё: следить за домом, решать бытовые задачи и при этом сохранять достоинство и уверенность.

"Эти женщины могут спасти мир. Или, как минимум, починить мой мотоцикл", — с восхищением заявил он.

Когда привычное становится чудом
Марина с иронией заметила, что Хорхе говорил абсолютно серьёзно. Для него такое сочетание навыков и жизненной хватки — нечто выдающееся. А для нас, кто вырос рядом с такими женщинами, это — привычная реальность.

Иногда полезно услышать взгляд со стороны, чтобы по-настоящему оценить то, что мы часто воспринимаем как должное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение сегодня в 13:57

Из-за закрытых аттракционов турист подал в суд на Диснейленд: чем всё закончилось

Житель Сеговии попытался вернуть деньги за поездку в Диснейленд из-за закрытых аттракционов, но суд отклонил иск. Узнайте детали и последствия.

Читать полностью » Самые популярные кемпинг-лагеря в России сегодня в 12:57

Россия под открытым небом: лучшие места для кемпинга

Пять популярных кемпинг-лагерей России, которые сочетают близость к природе, удобства и атмосферу свободы.

Читать полностью » Популярные направления для глэмпинга в России сегодня в 11:55

Пять глэмпингов в Росии: где можно проснуться с видом на горы или море

Пять глэмпингов России, которые объединяют комфорт и природу, предлагая уникальный отдых в живописных уголках страны.

Читать полностью » Туристические объекты России с оригинальным жильём сегодня в 10:52

Пять вариантов ночлега в России, которые вы не забудете: от маяка до кроны дерева

Пять необычных мест в России, где ночлег становится приключением: от маяков и иглу до домиков на деревьях.

Читать полностью » Кулинарные маршруты по городам Центральной России сегодня в 9:50

Вкусное путешествие: пять гастрономических открытий в сердце России

Пять городов Центральной России, где гастрономический тур превращается в настоящее приключение со вкусом и историей.

Читать полностью » Где можно переночевать в исторических особняках России сегодня в 8:49

Сон в особняке: гостиницы, в которых оживает атмосфера старой России

Пять городов России, где можно провести ночь в старинном особняке, насладившись архитектурой и атмосферой прошлых веков.

Читать полностью » Кондитерские фабрики России, доступные для посещения туристами сегодня в 7:45

Открытые фабрики России: места, где можно увидеть рождение любимых сладостей

Пять кондитерских фабрик России, которые проводят экскурсии для туристов и раскрывают секреты создания любимых сладостей.

Читать полностью » Лучшие города Центральной России для поездки на выходные сегодня в 6:39

Города в России, где уикенд превращается в маленькое путешествие

Пять городов Центральной России, которые идеально подходят для коротких путешествий и способны подарить новые впечатления всего за пару дней.

Читать полностью »

Новости
Мир

Путин и Трамп начали переговоры после символического рукопожатия в автомобиле
Красота и здоровье

Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья
Садоводство

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты
Питомцы

ФПК расширила список животных, разрешённых к провозу в поездах РЖД
ЮФО

Краснодарский край представил четыре новых маршрута промышленного туризма
Культура и шоу-бизнес

Ирина Дубцова ответила Игорю Крутому на слова об "отсутствии благодарности"
Еда

Диетологи предупредили о рисках искусственных добавок в белковых батончиках
УрФО

Уральские врачи вернули в строй снайпера, спасшего товарищей от дрона на СВО
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru