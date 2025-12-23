Россияне активно рефинансируют ипотеку: как это помогает сэкономить на долгосрочных выплатах

В России банки фиксируют резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления заемных денег. Об этом сообщили участники рынка в разговоре с журналистами, сообщает источник URA.RU.

Резкий рост спроса на рефинансирование ипотеки

Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки. Как отмечают участники рынка, в некоторых случаях наблюдается семикратный рост спроса на эту услугу. Заемщики стремятся заменить кредиты, оформленные в период высоких ставок, на новые, более выгодные условия.

Причины роста интереса

Клиенты банков чаще всего рассчитывают зафиксировать ставку до возможных изменений ключевого уровня. Этот вопрос особенно актуален для семей с большой долговой нагрузкой и длительным сроком ипотеки.

Таким образом, рефинансирование становится важным инструментом для заемщиков, стремящихся снизить свои финансовые расходы в условиях изменяющихся ставок.