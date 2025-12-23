Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Россияне активно рефинансируют ипотеку: как это помогает сэкономить на долгосрочных выплатах

В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления ставок – URA.RU

В России банки фиксируют резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления заемных денег. Об этом сообщили участники рынка в разговоре с журналистами, сообщает источник URA.RU.

Резкий рост спроса на рефинансирование ипотеки

Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки. Как отмечают участники рынка, в некоторых случаях наблюдается семикратный рост спроса на эту услугу. Заемщики стремятся заменить кредиты, оформленные в период высоких ставок, на новые, более выгодные условия.

"Россияне стали активно обращаться в банки за рефинансированием ипотеки… Отдельные игроки видят семикратный рост спроса на эту услугу. Заемщики стремятся заменить оформленные в период высоких ставок кредиты на новые", — сообщают участники рынка.

Причины роста интереса

Клиенты банков чаще всего рассчитывают зафиксировать ставку до возможных изменений ключевого уровня. Этот вопрос особенно актуален для семей с большой долговой нагрузкой и длительным сроком ипотеки.

Таким образом, рефинансирование становится важным инструментом для заемщиков, стремящихся снизить свои финансовые расходы в условиях изменяющихся ставок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аксаков: цифровой рубль и единый QR-код упростят расчёты с 2026 года вчера в 10:40
Эпоха отслеживаемых рублей: зачем государству цифровая валюта и что это меняет для граждан

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, почему проблем с цифровым рублём не ожидается и какие финансовые законы вступят в силу в 2026 году.

Читать полностью » В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков вчера в 10:40
Ипотека по числу детей: в Госдуме готовят решение, которое изменит правила для семей

В Госдуме заявили, что закон о разных ставках по семейной ипотеке могут принять уже в начале года, обсуждение проходит без возражений.

Читать полностью » Посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году — аналитики вчера в 9:05
Новая привычка россиян ударила по офлайну: торговые центры теряют главный источник жизни

Российские торговые центры теряют посетителей быстрее, чем год назад. Онлайн, экономия и смена привычек меняют будущее офлайн-розницы.

Читать полностью » Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru вчера в 3:02
От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Опубликован рейтинг 50 Best Tastes of Russia 2025, в который вошли крупнейшие агрохолдинги, фермерские хозяйства и ведущие бренды продуктов питания.

Читать полностью » Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия вчера в 3:01
Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Перед Новым годом в России неожиданно подешевели масло, яйца, картофель и мандарины — из 25 базовых продуктов цены снизились на 16 позиций.

Читать полностью » Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР 21.12.2025 в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума 21.12.2025 в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева 21.12.2025 в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая
ДФО
Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ
ДФО
В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня
ДФО
В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia
ДФО
Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев
Красота и здоровье
Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru
Общество
Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости
Красота и здоровье
Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet