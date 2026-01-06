Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Отдых в Венесуэле
© commons.wikimedia.org by Enzo861 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:03

Россияне, не спешите в Венесуэлу: почему Министерство экономического развития рекомендовало избежать поездок

Российским гражданам не рекомендуется посещать Венесуэлу из-за кризиса — Турпром

Российским гражданам в настоящее время настоятельно не рекомендуется посещать Венесуэлу. Об этом сообщает издание "Турпром", ссылаясь на рекомендации Министерства экономического развития России (МЭР). Причиной для введения такого запрета стало резкое ухудшение политической и социальной ситуации в стране.

3 января 2026 года США провели операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, вывезя их в Соединенные Штаты. Мадуро обвиняется в наркоторговле, и это событие вызвало серьёзные изменения в политической обстановке, что, в свою очередь, стало угрозой для безопасности туристов. Российские власти обеспокоены возможными последствиями для своих граждан, находящихся в Венесуэле, и приняли решение временно приостановить туризм в страну.

"Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу туров в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", — говорится в заявлении Министерства экономического развития России.

Нестабильная обстановка

Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться непредсказуемой. Из-за политического кризиса возможны перебои в транспортном сообщении, ограничения на передвижение, массовые протесты и другие факторы, которые могут создать опасность для туристов. В условиях нестабильности вероятность возникновения угроз для безопасности россиян значительно возрастает, что вынудило власти рекомендовать воздержаться от поездок.

Для тех, кто планирует туры в Венесуэлу в ближайшем будущем, существует явная угроза ухудшения ситуации, что делает поездки в страну крайне рискованными. В связи с этим туроператором и агентам рекомендовано тщательно информировать потенциальных путешественников о реальных рисках, с которыми они могут столкнуться.

Права туристов при отмене тура

Если поездка в Венесуэлу была отменена, российские туристы могут рассчитывать на возврат средств за неиспользованный тур. В соответствии с российским законодательством, они вправе требовать расторжения договора или корректировки условий контракта, если произошли существенные изменения обстоятельств. В таком случае туристу возвращается полная стоимость туристического продукта.

"В этом случае возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", — подчеркивают в МЭР.

Если туроператор отказывается вернуть деньги, туристы могут обратиться в суд для защиты своих прав. Это решение поможет обеспечить компенсацию за отмененные поездки, что особенно важно для тех, кто уже приобрел туры в Венесуэлу до обострения ситуации.

Рекомендации для туристов в Венесуэле

Российским гражданам, которые в настоящий момент находятся в Венесуэле, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность. В условиях нестабильной политической обстановки важно избегать мест массового скопления людей, следить за новостями и выполнять указания местных властей. Также стоит быть готовыми к непредсказуемым событиям, таким как протесты или чрезвычайные ситуации. В случае возникновения угрозы безопасности следует незамедлительно связаться с российским посольством в Венесуэле.

Кроме того, важно учитывать возможные проблемы с обменом валюты и доступом к интернету. Эксперты рекомендуют иметь при себе достаточный запас наличных денег и подготовиться к ограничению банковских услуг и связи.

Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться под пристальным вниманием российских властей, и в случае дальнейшего ухудшения обстановки могут быть приняты дополнительные меры для защиты интересов граждан России.

