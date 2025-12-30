Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с заработной платой
Девушка с заработной платой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

13-я зарплата 2025 года: кто из россиян сможет её получить и сколько на самом деле можно ожидать

40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, показало исследование — ТАСС

Около 40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, сообщает исследование, проведённое "Авито работа" и "Авито реклама" с использованием данных, предоставленных ТАСС.

Ожидания по годовой премии

Согласно результатам исследования, 40% респондентов уверены, что смогут получить годовой бонус по итогам 2025 года. Наибольшее количество таких ожиданий высказали респонденты из крупных городов, таких как Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Москва.

"40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года", — говорится в сообщении.

Возраст и профессиональная принадлежность

Возрастная группа также играет важную роль в этих ожиданиях. Наибольшее количество респондентов, надеющихся на 13-ю зарплату, среди сотрудников в возрасте 25-34 лет — почти половина (47%) этой группы ожидает премию. Похожие ожидания высказали зумеры (45%) в возрасте 18-24 лет и миллениалы (42%) в возрасте 35-44 лет.

Кроме того, профессиональная принадлежность значительно влияет на уверенность в получении премии. Наибольшие надежды возлагают представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), юристы (52%) и IT-специалисты (49%). Также такие ожидания часто высказывают инженеры и научные работники, мастера персональных услуг и административные работники.

Размер премий и другие факторы

Из исследования также стало известно, что 52% работающих россиян когда-либо получали 13-ю зарплату или годовой бонус. Чаще всего размер премии не превышал одного месячного оклада. 12% респондентов сообщили, что получили премию менее половины оклада, 12% — половину, и 12% — полный оклад. Более крупные суммы были реже: 4% получили полтора оклада, 3% — два оклада, и 3% — более двух окладов.

Что касается выбора работы, то 65% респондентов ориентируются в первую очередь на уровень дохода, 59% — на график работы. Условия труда (34%) и соцпакет (28%) имеют меньшее значение, а возможности для роста ценятся 25% опрошенных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Злоумышленники распространяют вирусы через новогодние поздравления в интернете — ТАСС вчера в 15:26
Подарки за рубль и вирусы в поздравлениях: как не попасть в ловушку мошенников в праздничные дни

В праздники мошенники используют поздравления "С Новым годом!" для распространения вирусов, а также обманывают с помощью заманчивых предложений и недобросовестных продаж.

Читать полностью » Смывание мусора в унитаз приводит к засорам и поломке канализационной системы — Коняев вчера в 15:08
Маленькая ошибка, большие проблемы: как мусор в унитазе может привести к фекальным авариям

Сантехник предупредил россиян, что смывание мусора в унитаз может привести к засорам, поломкам и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова вчера в 15:03
Успех есть, а радости нет: что такое синдром самозванца и как он крадет успех

Психолог Дарья Блинова объяснила NewsInfo, что такое синдром самозванца и почему люди обесценивают собственные достижения.

Читать полностью » Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров вчера в 13:14
Границы стерлись, ответственность расплылась: школьные конфликты выходят из-под контроля

Школа всё чаще остаётся беззащитной перед конфликтами. Психиатр объяснил, почему учитель потерял авторитет и как это влияет на учеников.

Читать полностью » Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС вчера в 11:42
Игру решили не запрещать, а ограничить осознанно: что меняется с новым законом

Президент подписал закон, позволяющий россиянам добровольно запретить себе участие в азартных играх через "Госуслуги".

Читать полностью » Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС вчера в 11:42
Новый год с мыслями о тех, кто далеко: омбудсмен напомнила о самом важном

Татьяна Москалькова поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала участникам СВО скорейшего возвращения домой.

Читать полностью » Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков вчера в 10:26
Будущую пенсию предлагают собрать заранее: инструмент оказался неожиданно доходным

Россиянам назвали инструмент, который может существенно увеличить будущую пенсию за счет господдержки и налоговых льгот.

Читать полностью » Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский вчера в 9:43
Забудьте про границы: национальная идея России кроется в красоте творения и памяти героев

Протоиерей Вигилянский назвал национальную идею России метафизической и связал её с духовным преображением и традиционными ценностями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости
Технологии
В конце года мошенники активизируются, используя фишинг и ложные скидки, предупреждает эксперт — РИА Новости
Общество
С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через "Госуслуги" — РИА Новости
Общество
Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина
Общество
VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров
Экономика
Цены на вино в России в 2025 году выросли на 6-8%, но резких скачков не произошло — ТАСС
Красота и здоровье
Сложные погодные условия и алкоголь увеличивают количество травм в новогодний период — Алексей Коваленко
Туризм
Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet