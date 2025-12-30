13-я зарплата 2025 года: кто из россиян сможет её получить и сколько на самом деле можно ожидать

Около 40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, сообщает исследование, проведённое "Авито работа" и "Авито реклама" с использованием данных, предоставленных ТАСС.

Ожидания по годовой премии

Согласно результатам исследования, 40% респондентов уверены, что смогут получить годовой бонус по итогам 2025 года. Наибольшее количество таких ожиданий высказали респонденты из крупных городов, таких как Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Москва.

"40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 года", — говорится в сообщении.

Возраст и профессиональная принадлежность

Возрастная группа также играет важную роль в этих ожиданиях. Наибольшее количество респондентов, надеющихся на 13-ю зарплату, среди сотрудников в возрасте 25-34 лет — почти половина (47%) этой группы ожидает премию. Похожие ожидания высказали зумеры (45%) в возрасте 18-24 лет и миллениалы (42%) в возрасте 35-44 лет.

Кроме того, профессиональная принадлежность значительно влияет на уверенность в получении премии. Наибольшие надежды возлагают представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), юристы (52%) и IT-специалисты (49%). Также такие ожидания часто высказывают инженеры и научные работники, мастера персональных услуг и административные работники.

Размер премий и другие факторы

Из исследования также стало известно, что 52% работающих россиян когда-либо получали 13-ю зарплату или годовой бонус. Чаще всего размер премии не превышал одного месячного оклада. 12% респондентов сообщили, что получили премию менее половины оклада, 12% — половину, и 12% — полный оклад. Более крупные суммы были реже: 4% получили полтора оклада, 3% — два оклада, и 3% — более двух окладов.

Что касается выбора работы, то 65% респондентов ориентируются в первую очередь на уровень дохода, 59% — на график работы. Условия труда (34%) и соцпакет (28%) имеют меньшее значение, а возможности для роста ценятся 25% опрошенных.