Россия запускает новые воздушные технологии: испытания Байкала с двигателем ВК-800 начались

Летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901, установленных на легком многоцелевом самолете "Байкал", начались на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Об этом сообщил Минпромторг РФ в своем Telegram-канале.

Министерство также разместило кадры первого полета самолета с отечественной силовой установкой. Этот этап является важным шагом в испытаниях, которые направлены на проверку характеристик и надежности новых авиационных технологий.

Ожидаемая сертификация и планы

Ранее Росавиация сообщала, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года. Получение сертификата типа на самолет "Байкал" также ожидается в 2026 году, что откроет путь к серийному производству и массовой эксплуатации нового воздушного судна.

Характеристики самолета "Байкал"

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" предназначен для замены советского многоцелевого самолета Ан-2.

Самолет вмещает девять человек, его крейсерская скорость составляет до 300 км в час, а максимальная дальность полета достигает 3 тыс. км при полезной нагрузке 2 т, и 1,5 тыс. км — с полной нагрузкой.