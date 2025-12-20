Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:51

Россия расширяет поддержку семей: пособие при рождении ребенка увеличится с февраля 2026 года

В 2026 году размер пособия при рождении ребенка увеличится до 28,7 тыс. рублей — АБН 24

В 2026 году в России увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин. Об этом пишет АБН 24.

Размер выплаты и сроки вступления в силу

По словам Говырина, в следующем году размер пособия составит около 28,7 тыс. рублей, что является частью расширенных мер поддержки семей с детьми.

С увеличением суммы будет действовать новая ставка для всех семей, начиная с 1 февраля 2026 года. В 2025 году аналогичное пособие составляло 26,9 тыс. рублей.

