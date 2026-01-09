Россия перекрывает технологический поток: запрет на вывоз полупроводников меняет правила игры

В России введён запрет на вывоз некоторых полупроводниковых материалов и синтетических кристаллов, которые используются в оптоэлектронике, включая светодиоды и лазерные системы, в недружественные страны. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на постановление правительства от 2022 года.

Перечень стран, в которые запрещён вывоз

Согласно документу, запрет на вывоз этих товаров распространяется на Австралию, Великобританию, страны Евросоюза, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корею, США, Украину, Швейцарию, Японию и ряд других государств. Эти меры стали частью экономической политики России в ответ на санкции и в целях защиты национальных интересов.

"Согласно документу правительства, с которым ознакомилось агентство, перечень товаров двойного назначения, в отношении которых вводится запрет на вывоз, был расширен", — сообщается в материале РИА Новости.

Воздействие на высокотехнологичную промышленность

Запрет касается товаров двойного назначения — тех, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Полупроводниковые материалы и синтетические кристаллы являются ключевыми компонентами для разработки светодиодов и лазерных систем, которые активно применяются в области связи, медицинских технологий и других высокотехнологичных сферах.

Ситуация с запретом на вывоз таких материалов свидетельствует о стремлении России минимизировать возможное воздействие внешних санкций на важные для страны высокотехнологичные отрасли, сохраняя стратегические ресурсы внутри страны.