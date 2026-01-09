Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
лазерный пучок метаповерхность
лазерный пучок метаповерхность
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:41

Россия перекрывает технологический поток: запрет на вывоз полупроводников меняет правила игры

Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями

В России введён запрет на вывоз некоторых полупроводниковых материалов и синтетических кристаллов, которые используются в оптоэлектронике, включая светодиоды и лазерные системы, в недружественные страны. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на постановление правительства от 2022 года.

Перечень стран, в которые запрещён вывоз

Согласно документу, запрет на вывоз этих товаров распространяется на Австралию, Великобританию, страны Евросоюза, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию, Республику Корею, США, Украину, Швейцарию, Японию и ряд других государств. Эти меры стали частью экономической политики России в ответ на санкции и в целях защиты национальных интересов.

"Согласно документу правительства, с которым ознакомилось агентство, перечень товаров двойного назначения, в отношении которых вводится запрет на вывоз, был расширен", — сообщается в материале РИА Новости.

Воздействие на высокотехнологичную промышленность

Запрет касается товаров двойного назначения — тех, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Полупроводниковые материалы и синтетические кристаллы являются ключевыми компонентами для разработки светодиодов и лазерных систем, которые активно применяются в области связи, медицинских технологий и других высокотехнологичных сферах.

Ситуация с запретом на вывоз таких материалов свидетельствует о стремлении России минимизировать возможное воздействие внешних санкций на важные для страны высокотехнологичные отрасли, сохраняя стратегические ресурсы внутри страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин вчера в 15:03
Низкая сера — высокий спрос: как меняется структура российской нефтедобычи

Около трети нефти в России относится к наиболее чистым сортам. Эксперт рассказал, где её добывают и как будет меняться структура отрасли.

Читать полностью » Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб вчера в 14:56
Деньги пересчитают всем: государство запускает полную индексацию доходов

В 2026 году все пенсии, пособия и ключевые зарплаты в России будут проиндексированы. Власти раскрыли детали и сроки повышений.

Читать полностью » Налог на доходы по вкладам принесет 567,62 млрд рублей в 2026 году — Минфин вчера в 9:44
Каждый вкладчик — невольный меценат: как ваши проценты по депозиту пополняют государственную казну

Минфин прогнозирует рекордные поступления в бюджет в 2026 году за счет налога на доходы по банковским вкладам.

Читать полностью » Якутия и Приморье получат 280 млн рублей на инфраструктуру — РБК вчера в 9:39
Деньги на ТОРы и не только: как средства из Москвы помогут территориям опережающего развития

Приморский край и Якутия получат более 280 млн рублей из федерального бюджета на развитие социальной, жилищной и промышленной инфраструктуры.

Читать полностью » Сбербанк и МВД фиксируют снижение хищений денег у граждан — Кузнецов вчера в 9:31
Грабители онлайн-сейфов замедлили ход: почему 2025 год стал переломным для мошенников

В Сбербанке сообщили о снижении объёмов мошеннических хищений у россиян к концу 2025 года, отметив замедление негативного тренда.

Читать полностью » Программа газификации Херсонской области получила 28,3 млрд рублей — МинТЭК вчера в 8:30
Газовая сеть с нуля: как будут строить магистрали и межпоселковые газопроводы в регионе

В Херсонской области до 2033 года планируют вложить более 28 млрд рублей во внебюджетную газификацию и модернизацию сетей.

Читать полностью » Закон о российской полке вступит в силу в 2026 году — Алиханов вчера в 8:17
2026 год станет переломным для торговли: что скрывается за скучным названием закон о полке

Минпромторг рассчитывает, что закон о "российской полке" вступит в силу в 2026 году и изменит правила выкладки и рекомендаций товаров.

Читать полностью » Перевод самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей вызывает подозрение — Хаминский вчера в 8:14
Виртуальная карта и банкомат — опасный дуэт: как снятие наличных стало рисковым для банка

Юрист объяснил, какие привычные переводы и даже технические действия теперь могут привести к блокировке счета из-за новых требований банков.

Читать полностью »

Новости
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Общество
МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк
ДФО
Тигрят-сирот нашли в критическом состоянии у дороги Приморья — Центр Амурский тигр
ДФО
Новогодний городок в Владивостоке приостановит работу 10 января из-за погоды — мэрия
Туризм
Тегеран планирует увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году — Джалали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet