Марк Рютте
Марк Рютте
© commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency is licensed under CC BY 2.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:27

Не для парадов: в НАТО предупредили о масштабном производстве вооружений в РФ и Китае

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о наращивании военного потенциала Россией и Китаем для долгосрочного противостояния с Европейским союзом. По его словам, обе страны осуществляют массовое производство военной техники не в демонстрационных целях, а для укрепления сфер влияния и силового проецирования.

Рютте особо подчеркнул, что Китай уже обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом. Он обвиняет Москву и Пекин в действиях, направленных на подрыв существующего международного порядка.

"Они производят военную технику в невероятных масштабах не только для того, чтобы демонстрировать их на парадах, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу и подрывать международный порядок", — заявил Рютте.

Заявление генсека НАТО прозвучало накануне запланированного визита президента России Владимира Путина в Китай. В программе визита — масштабные переговоры между делегациями двух стран, а также участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

