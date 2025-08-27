Не для парадов: в НАТО предупредили о масштабном производстве вооружений в РФ и Китае

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о наращивании военного потенциала Россией и Китаем для долгосрочного противостояния с Европейским союзом. По его словам, обе страны осуществляют массовое производство военной техники не в демонстрационных целях, а для укрепления сфер влияния и силового проецирования.

Рютте особо подчеркнул, что Китай уже обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом. Он обвиняет Москву и Пекин в действиях, направленных на подрыв существующего международного порядка.

"Они производят военную технику в невероятных масштабах не только для того, чтобы демонстрировать их на парадах, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу и подрывать международный порядок", — заявил Рютте.

Заявление генсека НАТО прозвучало накануне запланированного визита президента России Владимира Путина в Китай. В программе визита — масштабные переговоры между делегациями двух стран, а также участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.