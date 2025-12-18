Россия близка к цели: как правительство решает проблему доступности дошкольных учреждений

Вопрос доступности дошкольного образования для семей с маленькими детьми остаётся одним из ключевых социальных приоритетов государства. В правительстве подвели промежуточные итоги и отчитались о текущей ситуации главе государства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Доклад президенту и поручения Госсовета

Правительство РФ направило президенту России Владимиру Путину доклад о доступности детских садов и ясельных групп, а также о возможных дальнейших мерах в этой сфере. Документ подготовлен во исполнение поручений, данных по итогам заседания Государственного совета, посвящённого вопросам социальной поддержки семей.

Речь идёт о заседании, состоявшемся 20 декабря 2024 года. По его итогам в начале 2025 года был утверждён перечень поручений, согласно которому правительству предстояло проанализировать ситуацию и представить предложения по сохранению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также от 3 до 7 лет. Срок исполнения был установлен до 15 декабря 2025 года.

"Доклад во исполнение поручения президента России по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей, прошедшего 20 декабря 2024 года, направлен в установленные перечнем сроки", — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Текущие показатели доступности

В кабмине напомнили, что на момент проведения Госсовета в декабре 2024 года Минпросвещения представило данные о высокой степени обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составлял 99,49%.

По информации министерства, за последние пять лет этот показатель вырос почти на 15%. Такая динамика стала результатом строительства новых детских садов, открытия дополнительных групп и модернизации существующей инфраструктуры.

Регионы со стопроцентным охватом

Отдельно отмечалось, что в 79 субъектах Российской Федерации уже достигнут уровень стопроцентной доступности дошкольного образования для детей младшего возраста. Власти рассматривают этот результат как базу для дальнейшего сохранения и укрепления показателей по всей стране.

В правительстве подчёркивают, что дальнейшие меры будут направлены на недопущение снижения достигнутого уровня, а также на выравнивание ситуации в тех регионах, где пока сохраняется нехватка мест.