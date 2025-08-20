Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Airbus A319, Rossiya Airlines, VQ-BAU. Rear View. 2017-06-04
Airbus A319, Rossiya Airlines, VQ-BAU. Rear View. 2017-06-04
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Двери на Восток открыты: россиянам разрешили въезд без визы в страну из Ближнего Востока

Граждане России и Иордании смогут находиться без визы до 90 дней в год

Представьте себе: чтобы отправиться в путешествие в другую страну, больше не нужно тратить время на оформление визы. Теперь это станет реальностью для граждан России и Иордании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Сафади поставили подписи под соглашением о безвизовом режиме. Этот шаг можно назвать важным событием в отношениях двух государств.

Что именно изменится для туристов
Согласно документу, туристы смогут посещать страну на срок до 30 дней без необходимости получать визу. Однако важно помнить: общее время пребывания не должно превышать 90 дней в течение года. Это правило позволяет путешественникам планировать поездки гибко, но с учётом ограничений.

Почему это важно
Безвизовый режим упрощает контакты между людьми и стимулирует развитие туризма. Теперь и россиянам, и иорданцам будет проще открывать для себя культуру, историю и природу друг друга, что несомненно укрепит связи между странами.

