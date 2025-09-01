Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© https://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:18

Новая ось многополярности: как саммит ШОС меняет расклад глобальных сил

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где продемонстрировал укрепление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Этот визит состоялся в период, когда обе страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением: Россия противостоит расширению НАТО на восток, а Китай вынужден преодолевать технологические ограничения, введенные США, обращает внимание Military China.

По мнению экспертов, участие российского лидера в форуме носило символический характер и было направлено на демонстрацию единства и взаимной поддержки в условиях сложной международной обстановки. Саммит подчеркнул не только прагматическое сотрудничество между странами-участницами, но и их стремление формировать новую систему международных отношений, основанную на принципах многополярности.

Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году, продолжает расширять свое влияние. Помимо постоянных членов, включающих Россию, Китай, Индию, Иран и центральноазиатские государства, в работе организации участвуют страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, что отражает растущий интерес к альтернативным форматам международного взаимодействия.

На полях саммита уже обсуждались вопросы безопасности, экономического сотрудничества и выработки совместных ответов на современные вызовы. Этот диалог показал, что ШОС превращается в одну из ключевых площадок для координации усилий стран, не желающих принимать однополярную модель мирового устройства, отмечает издание. Саммит ШОС продолжает работу.

