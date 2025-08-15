Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:40

Комфорт и для водителя, и для пассажиров: министр оценил новинку отечественного транспорта

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске

Во время рабочей поездки в Челябинск министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов лично протестировал новую модель низкопольного троллейбуса "Синара-6254", выпускаемого на местном предприятии "Синара - Городские Машины".

Глава ведомства высоко оценил эргономику и комфорт транспортного средства, отметив, что водительское место организовано с таким же вниманием к удобству, как и пассажирские зоны.

"Управление интуитивно понятное, никаких сложностей не возникает", - подчеркнул министр после тест-драйва.

Разработанный российскими конструкторами троллейбус уже успешно эксплуатируется в шести городах страны. Его ключевой особенностью является автономный ход до 20 километров, позволяющий работать на участках без контактной сети. Это решение особенно актуально для современных мегаполисов, где требуется гибкость маршрутов, отмечают специалисты.

Предприятие продолжает развивать линейку городского транспорта, делая ставку на инновационные решения и комфорт для всех участников дорожного движения. По словам представителей Минпромторга, такие разработки укрепляют позиции отечественного машиностроения на рынке пассажирских перевозок.

