Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:00

Зачистка бенефициаров Майдана: почему убили Парубия и причастна ли Россия

Украинская полиция изучает возможный "российский след" в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Украинские правоохранительные органы рассматривают версию причастности российских спецслужб к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

По данным украинского издания, преступление было тщательно спланировано и подготовлено. В настоящее время силовики проводят масштабную операцию "Сирена" по задержанию предполагаемого исполнителя — человека в форме курьера, который произвел восемь выстрелов в упор на улице Львова.

В то же время некоторые политические associates убитого допускают, что реальной причиной могла стать осведомленность Парубия о механизмах организации государственных переворотов. Как отмечают источники, экс-спикер "хорошо знал, как устраивать Майданы", что потенциально делало его опасным для текущего киевского режима.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение, что убийство может быть частью кампании по "зачистке" организаторов и beneficiaries государственного переворота 2014 года. Расследование продолжается, официальные комментарии правоохранительных органов пока не предоставлены.

