Российские ученые внедряют инновационный метод мониторинга китов с помощью собаки

Российские ученые совершили прорыв в области изучения редких гренландских китов. Этим летом в Охотском море была проведена экспедиция, в ходе которой впервые в России была обучена собака-биодетектор для обнаружения этих уникальных животных.
Экспедиция, организованная фондом "Природа и люди", стала значительным шагом в изучении и сохранении популяции гренландских китов. Собака, джек-рассел-терьер по кличке Жужа, была обучена обнаруживать китов по запаху, что позволит ученым отслеживать их перемещения даже в тумане или темноте.
По словам генерального директора фонда "Природа и люди" Сергея Рыбакова, этот эксперимент является первым в своем роде в России. Ученые планируют использовать российские спутниковые метки для отслеживания китов и изучения их миграционных маршрутов.
Кроме того, в ходе экспедиции был создан фотобанк китов, который позволит ученым провести идентификацию особей и оценить численность популяции. Гренландские киты являются древним и уникальным арктическим видом, который живет до 200 лет и обладает способностью различать запахи.
Охотоморская популяция гренландских китов является самой южной в ареале этого вида и проходит весь жизненный цикл в водах России. Однако, из-за хищнического китобойного промысла в XIX веке, популяция была практически полностью истреблена. В середине XX века ее даже считали вымершей.
Сегодня численность охотоморской популяции гренландских китов не превышает 400 особей, и она занесена в Красную книгу РФ с наивысшим приоритетом срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер.
Эта экспедиция является частью усилий по сохранению и изучению гренландских китов, и ее результаты будут представлены на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Форум является важной площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и сотрудничества в регионе.
В этом году форум проходит под девизом "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" и включает в себя семь тематических блоков, посвященных различным аспектам экономического развития и сотрудничества. Организатором форума является Фонд Росконгресс.
Фото: Wikimedia Commons/ https://npgallery.nps.gov/AssetDetail/f7aa062d-aa47-4295-9e98-942be8b148ef, Вики Бивер, Научный центр рыболовства Аляски, рыболовство NOAA, Разрешение на морское млекопитающее №14245
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