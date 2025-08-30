Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:17

Евро под ударом: почему Бельгия выступила против планов ЕС по российским активам

Бельгия предупредила ЕС о рисках конфискации российских активов для финансовой системы ЕС

Бельгия заняла принципиальную позицию, выступив против полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. Официальная точка зрения была озвучена главой внешнеполитического ведомства королевства Максимом Прево накануне неформальных переговоров министров иностранных дел государств ЕС в Дании. Об этом пишет РИАН.

По словам бельгийского министра, подобные действия неприемлемы, поскольку данные активы защищены нормами международного права. Прево акцентировал внимание на том, что их изъятие способно спровоцировать глубокую финансовую нестабильность системного характера и серьезно подорвать доверие инвесторов и государств к европейской валюте.

Он охарактеризовал эти угрозы как фундаментальные для всех стран-участниц Европейского союза. При этом дипломат подтвердил, что Брюссель поддерживает политику сохранения средств в заблокированном состоянии. По его мнению, активы должны оставаться замороженными до того момента, когда Москва возместит нанесенный Украине ущерб.

Данная позиция перекликается с более ранним заявлением главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая также исключала возможность возвращения средств без компенсации со стороны России.

