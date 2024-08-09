Российских пассажиров не было на борту упавшего в Бразилии самолета, где погибли 62 человека

Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил, что на борту упавшего в Бразилии самолета, где погибли 62 человека, не было российских граждан.
"В пригороде SanPaulo упал самолет "ATR-72" авиакомпании "Voepass Linhas Aéreas" (рейс из Каскавела в Гуарульос, 62 человека на борту), сведений о выживших нет. По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало", — говорится в сообщении Департамента в Telegram-канале.
Самолет вылетел из Каскавела в штате Парана и направлялся в Гуарульюс в Сан-Паулу с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины катастрофы пока не установлены.
Фото: commons. wikimedia. org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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