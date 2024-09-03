Глава по финансовым рынкам: ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% уже в сентябре

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в сентябре Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 20%. По его мнению, ЦБ действует профессионально и сдержанно, но если инфляционные тенденции будут продолжать расти, он может использовать этот инструмент для стабилизации курса рубля и уровня инфляции.
Аксаков также предложил наделить Банк России дополнительными полномочиями по регулированию кредитных ставок. Он уверен, что это позволит «охладить пыл» банков и предотвратить дальнейшее повышение ставок по кредитам.
Аналитик предполагает, что ставки по депозитам в ближайшие недели будут продолжать расти на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки. По его словам, вклады с доходностью 17-20% являются выгодными, поскольку позволяют зафиксировать высокую реальную рублёвую процентную ставку.
Васильев прогнозирует, что пик годовой инфляции был пройден в июле на уровне 9,1%. К концу года он ожидает снижения инфляции до 7,1%, а к концу 2025 года — до 4,8%.
На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и является одним из самых важных мероприятий для обсуждения экономических перспектив России и мира.
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