Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%
  1. Главная
  2. Страна

Глава по финансовым рынкам: ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% уже в сентябре

Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в сентябре Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 20%. По его мнению, ЦБ действует профессионально и сдержанно, но если инфляционные тенденции будут продолжать расти, он может использовать этот инструмент для стабилизации курса рубля и уровня инфляции.

Аксаков также предложил наделить Банк России дополнительными полномочиями по регулированию кредитных ставок. Он уверен, что это позволит «охладить пыл» банков и предотвратить дальнейшее повышение ставок по кредитам.

Аналитик предполагает, что ставки по депозитам в ближайшие недели будут продолжать расти на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки. По его словам, вклады с доходностью 17-20% являются выгодными, поскольку позволяют зафиксировать высокую реальную рублёвую процентную ставку.

Васильев прогнозирует, что пик годовой инфляции был пройден в июле на уровне 9,1%. К концу года он ожидает снижения инфляции до 7,1%, а к концу 2025 года — до 4,8%.

На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и является одним из самых важных мероприятий для обсуждения экономических перспектив России и мира.

Фото: Wikimedia Commons/ Kuba (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

Мир

Комиссар Тюрк: ООН призвала расследовать убийство заложников из Израиля

Комиссар Тюрк: ООН призвала расследовать убийство заложников из Израиля

Управление верховного комиссара ООН призвало к расследованию убийства израильских заложников, совершенного палестинскими группировками. По заявлению УВКПЧ, убийство шести заложников как военное преступление требует независимого и транспарентного расследования, а также привлечения виновных к ответственности.

Читать полностью
Захарова прокомментировала новость о конфискации самолета президента Венесуэлы

Захарова прокомментировала новость о конфискации самолета президента Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват самолета президента Венесуэлы в США. Она назвала это событие вопиющим нарушением международных правовых норм.

Читать полностью

Общество

Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел

Моргенштерн извинился перед всеми, кого обидел

Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.

Читать полностью
Александр Васильев рассказал, где обосновались российские миллионеры за рубежом

Александр Васильев рассказал, где обосновались российские миллионеры за рубежом

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев приехал в страну, в которой скрываются российские миллионеры.

Читать полностью

Новости