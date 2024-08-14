Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, основатель файлообменников Megaupload и Mega, выразил мнение в соцсети X, что в будущем Россия сможет захватить все вооружение, которое было передано Украине Соединенными Штатами и НАТО.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта и фактически втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Он также заявил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку украинских военных на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле также отмечали, что западная военная помощь Украине не способствует дипломатическим переговорам и может привести к негативным последствиям.
Фото: commons.wikimedia.orgLance Cpl. Ronald Stauffer(it is in the public domain.)
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