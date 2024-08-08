Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула необходимость активизации Женевских дискуссий для достижения соглашения о ненападении между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.
В своем заявлении, посвященном годовщине событий августа 2008 года, она отметила, что подобные юридические гарантии послужат надежной защитой от повторения трагедии.
Захарова также указала на важность начала процесса определения и обозначения грузино-югоосетинской и грузино-абхазской государственных границ, что, по ее мнению, внесет реальный вклад в стабилизацию обстановки в приграничных зонах.
Представитель МИД РФ обратила внимание на возрастающую активность США и их союзников, стремящихся использовать внутренние разногласия в регионе для эскалации напряженности у границ России. Она выразила обеспокоенность тем, что, преследуя цель оказать давление на Россию, западные страны игнорируют интересы государств Южного Кавказа, подвергая опасности их безопасность и благополучие.
Захарова подтвердила готовность России к дальнейшему взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, которым небезразлична судьба Южного Кавказа. Она подчеркнула, что Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для достижения прочного мира и решения накопившихся проблем в регионе.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Маск назвал кандидата в вице-президенты от демпартии глупцом
Известный американский предприниматель Илон Маск выразил резкое неодобоение позиции кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца, губернатора штата Миннесота, относительно борьбы с дезинформацией. Свою критику Маск опубликовал в соцсетях.
В ряде областей Украины воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы оповещения о возможной опасности активированы в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщений о планах теракта
Три выступления артистки и автора песен из Соединённых Штатов Америки Тейлор Свифт пришлось отменить в связи с сообщениями Вооружённых силы Австрии о возможном теракте на месте концертов. Об этом информирует агентство персонального маркетинга, оказывающее весь спектр маркетинговых услуг, Barracuda Music.
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в российских регионах.