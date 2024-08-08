Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула необходимость активизации Женевских дискуссий для достижения соглашения о ненападении между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

В своем заявлении, посвященном годовщине событий августа 2008 года, она отметила, что подобные юридические гарантии послужат надежной защитой от повторения трагедии.

Захарова также указала на важность начала процесса определения и обозначения грузино-югоосетинской и грузино-абхазской государственных границ, что, по ее мнению, внесет реальный вклад в стабилизацию обстановки в приграничных зонах.

Представитель МИД РФ обратила внимание на возрастающую активность США и их союзников, стремящихся использовать внутренние разногласия в регионе для эскалации напряженности у границ России. Она выразила обеспокоенность тем, что, преследуя цель оказать давление на Россию, западные страны игнорируют интересы государств Южного Кавказа, подвергая опасности их безопасность и благополучие.

Захарова подтвердила готовность России к дальнейшему взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, которым небезразлична судьба Южного Кавказа. Она подчеркнула, что Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для достижения прочного мира и решения накопившихся проблем в регионе.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)