Посол РФ выразил надежду на дальнейшие визиты кораблей в Венесуэлу

Столица Российской Федерации с учётом активного развития военного и военно-технического сотрудничества со столицей и крупнейшим городом Боливарианской Республики Венесуэла выразила надежду на продолжение посещений судами флота РФ портов, которые принадлежат этому государству в северной части Южной Америки. Об этом информировал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский дипломат заявил, что военное и военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла, активно развивается. Таким образом, Сергей Мелик-Багдасаров выразил надежду на продолжение посещений судов Военно-морского флота Российской Федерации в данное государство, находящееся в северной части Южной Америки.

В прошлом месяце часть корабельной ударной группы Северного флота Российской Федерации, в том числе российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны "Адмирал Горшков" и средний морской танкер, предназначенный для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания, "Академик Пашин" в ходе дальнего похода зашла в крупный портовый и промышленный город на севере Венесуэлы Ла-Гуайра. Группа из 46 членов экипажей участвовала в прохождении войск торжественным маршем в связи с 213-й годовщиной независимости Боливарианской Республики Венесуэла. Как известно, их там лично поприветствовал действующий президент страны.

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