Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован считает, что власти республики используют антироссийскую политику для оправдания своих провалов. По ее мнению, правительство и президент Молдавии предпочитают перекладывать ответственность за проблемы в стране на Россию, вместо того чтобы признавать свою собственную некомпетентность.
Лозован отметила, что такая риторика удобна для властей, но она не решает реальные проблемы, с которыми сталкивается население Молдавии. Она указала на рост цен на продукты питания, тарифов на энергоносители и налоги, которые делают жизнь граждан все более дорогой и трудной.
Молдавия переживает экономический кризис уже несколько лет, и ситуация продолжает ухудшаться. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%, а в 2023 году составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги, что приводит к стихийным антиправительственным протестам.
Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ также призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и настроить свои отношения с Россией на дружественную основу.
Фото: Wikimedia Commons/ Yura kr (cc 4.0)
Глава генштаба Ливии посетил форум "Армия-2024" в России
Руководитель Генерального штаба Ливии, Мухаммед аль-Хаддад, прибыл в Россию для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Высокопоставленный военный воздержался от комментариев для прессы.
Интервью с Трампом в социальной сети X собрало 1 млрд просмотров
Илон Маск, известный американский бизнесмен, поделился в своей социальной сети X информацией о впечатляющем количестве просмотров, собранных интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, суммарное число просмотров самого интервью и последующих дискуссий в сети приближается к миллиарду.
В России с 1 сентября меняется комплектация автомобильной аптечки
С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила комплектации автомобильных аптечек, разработанные Министерством здравоохранения.
Звезда "Титанов" Сибирский Конор признался, что у него было тяжёлое детство
Звезда реалити-шоу "Титаны" Анатолий Надратовский (Сибирский Конор) признался, что у него было тяжёлое детство.