Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован считает, что власти республики используют антироссийскую политику для оправдания своих провалов. По ее мнению, правительство и президент Молдавии предпочитают перекладывать ответственность за проблемы в стране на Россию, вместо того чтобы признавать свою собственную некомпетентность.

Лозован отметила, что такая риторика удобна для властей, но она не решает реальные проблемы, с которыми сталкивается население Молдавии. Она указала на рост цен на продукты питания, тарифов на энергоносители и налоги, которые делают жизнь граждан все более дорогой и трудной.

Молдавия переживает экономический кризис уже несколько лет, и ситуация продолжает ухудшаться. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%, а в 2023 году составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги, что приводит к стихийным антиправительственным протестам.

Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ также призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и настроить свои отношения с Россией на дружественную основу.

Фото: Wikimedia Commons/ Yura kr (cc 4.0)