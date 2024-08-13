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Власти Молдавии пытаются обвинить Россию во всех своих провалах
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В оппозиции заявили, что власти Молдавии скидывают свою вину на влияние России

Власти Молдавии пытаются обвинить Россию во всех своих провалах

Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован считает, что власти республики используют антироссийскую политику для оправдания своих провалов. По ее мнению, правительство и президент Молдавии предпочитают перекладывать ответственность за проблемы в стране на Россию, вместо того чтобы признавать свою собственную некомпетентность.

Лозован отметила, что такая риторика удобна для властей, но она не решает реальные проблемы, с которыми сталкивается население Молдавии. Она указала на рост цен на продукты питания, тарифов на энергоносители и налоги, которые делают жизнь граждан все более дорогой и трудной.

Молдавия переживает экономический кризис уже несколько лет, и ситуация продолжает ухудшаться. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%, а в 2023 году составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги, что приводит к стихийным антиправительственным протестам.

Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ также призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и настроить свои отношения с Россией на дружественную основу.

Фото: Wikimedia Commons/ Yura kr (cc 4.0)

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