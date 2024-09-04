Тучи над Сухумом: Россия урезает финансирование Абхазии

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил о частичном прекращении Россией финансовой поддержки республики с начала сентября. По словам Шамба, под сокращение попали выплаты, предназначенные для медицинских работников, педагогов и сотрудников силовых структур.
Министр также выразил обеспокоенность по поводу возможного перехода на коммерческие тарифы при поставках электроэнергии, что может негативно сказаться на энергетической безопасности Абхазии в зимний период.
Ранее в абхазских социальных сетях распространилась информация о якобы состоявшемся в Москве совещании с участием президента Абхазии Аслана Бжании и высокопоставленных российских чиновников. В обнародованном документе, подлинность которого не была подтверждена, говорилось о намерении российской стороны приостановить финансирование ряда программ в республике в случае невыполнения Абхазией ряда условий.
Среди них — ратификация соглашения о взаимном признании судебных решений, принятие закона об апартаментах, предоставление льгот для иностранных инвесторов, а также информация о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которые могут быть лишены российского гражданства. Администрация президента Абхазии опровергла последнее требование.
Шамба подтвердил, что российская сторона неоднократно предупреждала абхазское руководство о возможных последствиях невыполнения взятых на себя обязательств. По его словам, вопросы, затронутые в распространившемся документе, ранее обсуждались на различных встречах с участием абхазских политиков и представителей российской власти.
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