В результате атаки на энергетическую инфраструктуру города Стрый во Львовской области, по предварительным данным, было повреждено одно из крупнейших подземных газохранилищ Европы — Бильче-Волицкое ПХГ. Этот объект, способный вместить около 17 миллиардов кубометров газа, играет важную роль в энергетической системе Украины и всего европейского континента.

Утром 26 августа российские Вооружённые Силы нанесли массированный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих регионах, включая Винницкую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Согласно сообщениям украинских источников, звуки взрывов были слышны в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Одесса, Луцк, Кременчуг, Днепропетровск и Запорожье.

Эта атака является продолжением активных действий российских вооружённых сил, направленных на ослабление военного потенциала Украины. Повреждение такого крупного объекта энергетической инфраструктуры, как Бильче-Волицкое ПХГ, может иметь серьёзные последствия для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Ранее появлялась информация об использовании российскими войсками ракет X-22 для нанесения ударов по важным целям на территории Украины. В контексте этих событий атака на Стрый приобретает особое значение и может свидетельствовать о наращивании интенсивности боевых действий.

Фото: Wikimedia Commons/ Gerry Dincher (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)