Москва выражает глубокую признательность руководству Сербии за их решимость в противостоянии попыткам Запада организовать цветную революцию в стране.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным.
Лавров отметил, что Запад неоднократно использовал цветные революции для достижения своих целей в разных странах, таких как Грузия и Украина, и недавно подобные попытки были предприняты в Сербии.
Министр подчеркнул, что Россия высоко оценила решительность президента Сербии Александра Вучича и его команды в защите принципов, которые не устраивают западные страны и направлены на подрыв единства сербского народа.
Лавров также поприветствовал Вулина в Москве, отметив, что в ходе визита запланирована насыщенная программа, отражающая ключевые направления сотрудничества между Россией и Сербией.
Он добавил, что, несмотря на внешние попытки помешать этому взаимодействию, регулярные контакты на уровне руководства и правительств обеих стран продолжают укреплять двусторонние отношения, что соответствует интересам обоих народов.
Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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