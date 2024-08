Москва выражает глубокую признательность руководству Сербии за их решимость в противостоянии попыткам Запада организовать цветную революцию в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным.

Лавров отметил, что Запад неоднократно использовал цветные революции для достижения своих целей в разных странах, таких как Грузия и Украина, и недавно подобные попытки были предприняты в Сербии.

Министр подчеркнул, что Россия высоко оценила решительность президента Сербии Александра Вучича и его команды в защите принципов, которые не устраивают западные страны и направлены на подрыв единства сербского народа.

Лавров также поприветствовал Вулина в Москве, отметив, что в ходе визита запланирована насыщенная программа, отражающая ключевые направления сотрудничества между Россией и Сербией.

Он добавил, что, несмотря на внешние попытки помешать этому взаимодействию, регулярные контакты на уровне руководства и правительств обеих стран продолжают укреплять двусторонние отношения, что соответствует интересам обоих народов.

