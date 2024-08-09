Российские спортсмены за всю олимпиаду смогли получить лишь одну медаль

Все 15 российских спортсменов, включенных в состав на летнюю Олимпиаду-2024, завершили свои выступления. Единственная медаль, которую они смогли завоевать, была в женском парном теннисе — Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами.

Финал с их участием состоялся 4 августа, где российские теннисистки встретились с итальянской парой в составе Сары Эррани и Жасмин Паолини. Андреева и Шнайдер уверенно взяли первый сет, но в итоге уступили в матче со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

Стоит отметить, что в полуфинале российские спортсменки обыграли действующих олимпийских чемпионок в парном разряде — чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

Большие надежды возлагались на Анжелу Бладцеву в прыжках на батуте, однако в Париже она, несмотря на статус победительницы этапа Кубка мира, заняла лишь пятое место.

В соревнованиях по гребле на каноэ в дисциплине двоек на дистанции 500 метров Захар Петров и Алексей Коровашков уверенно дошли до финала, но в решающем заплыве финишировали четвертыми. Захар Петров также участвовал в финале одиночек на дистанции 1000 метров, где долгое время шёл вторым, но в итоге также остался четвёртым.

Евгений Сомов представлял Россию в плавании. На дистанции 100 метров брассом он дошёл до полуфинала, а на 50 метров вольным стилем выбыл уже после предварительного заплыва.

В велоспорте выступили три россиянина. Тамара Дронова заняла 21-е место в женской гонке с раздельного старта, а Глеб Сырица финишировал 31-м в мужской. В женской групповой гонке Дронова стала 47-й, а Алена Иванченко заняла 72-е место. В мужской групповой гонке Сырица не смог завершить дистанцию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia