Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава в своем комментарии для РИА Новости отметил, что решение Российской Федерации признать независимость Абхазии и Южной Осетии было обусловлено необходимостью защитить их население.

26 августа 2008 года, после того как Грузия предприняла вооруженные действия против Цхинвала, Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что это решение основано на реальных обстоятельствах и пересмотру не подлежит. Грузия, однако, продолжает отказываться признавать независимость этих республик.

Бигвава пояснил, что шаг России был продиктован стремлением обеспечить защиту народов Абхазии и Южной Осетии через реализацию их права на самоопределение, признанного на международном уровне.

По мнению дипломата, 16 лет назад начался процесс становления Абхазии как независимого государства на международной арене, что способствовало ее развитию и укреплению связей с другими странами.

Он также подчеркнул, что после признания Россией суверенитета Абхазии, к этому шагу присоединились и другие страны-члены ООН, с которыми сегодня установлены официальные межгосударственные отношения. Заключенные за этот период договоры и соглашения оказали значительное влияние на политическое и экономическое возрождение Абхазии, способствовали укреплению ее безопасности и восстановлению культурных и образовательных связей между государствами.

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