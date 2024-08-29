Ядерный щит Родины сквозь года: Россия продолжает работать над ядерным оружием ради мира

75 лет назад СССР провел успешное испытание своего первого ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. Это событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков подчеркнул, что Россия, как и раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира и глобальной стабильности.

По его словам, в отличие от США, где атомная бомба была официально рассмотрена как средство диктата и оружие для ядерного удара по СССР, в Советском Союзе ядерное оружие было воспринято как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада.

Костюков напомнил, что выдающиеся ученые, такие как Игорь Курчатов и Андрей Сахаров, считали себя солдатами Державы Добра и работали на дело мира и обеспечение глобальной стабильности. Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает эту традицию, работая над ядерным оружием и решая оборонные, научные и народнохозяйственные задачи.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что атомная отрасль вносит огромный вклад в создание новейших вооружений, которые не имеют аналогов и могут надежно обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России. Генеральный директор атомной госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев также подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания является главной задачей отечественной атомной отрасли.

Фото: vitalykuzmin. net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)