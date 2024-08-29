75 лет назад СССР провел успешное испытание своего первого ядерного заряда для атомной бомбы РДС-1. Это событие стало одним из главных в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков подчеркнул, что Россия, как и раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира и глобальной стабильности.
По его словам, в отличие от США, где атомная бомба была официально рассмотрена как средство диктата и оружие для ядерного удара по СССР, в Советском Союзе ядерное оружие было воспринято как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии Запада.
Костюков напомнил, что выдающиеся ученые, такие как Игорь Курчатов и Андрей Сахаров, считали себя солдатами Державы Добра и работали на дело мира и обеспечение глобальной стабильности. Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает эту традицию, работая над ядерным оружием и решая оборонные, научные и народнохозяйственные задачи.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что атомная отрасль вносит огромный вклад в создание новейших вооружений, которые не имеют аналогов и могут надежно обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России. Генеральный директор атомной госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев также подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания является главной задачей отечественной атомной отрасли.
Фото: vitalykuzmin. net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Кеннеди заявил, что его супруга разозлилась из-за его альянса с Трампом
Поддержка племянником Джона Кеннеди кандидатуры республиканца Дональда Трампа привела к серьёзному конфликту в семье политика. Его супруга, жена, которая всю жизнь была ярой сторонницей демократов, высказалась резко против решения мужа перейти в стан партии оппонентов.
На Западе заявили, что США не смогут противостоять России в ядерной войне
Отставной американский разведчик Скотт Риттер считает, что в случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение. По его мнению, российские военные силы способны нанести сокрушительный удар по США, уничтожив их ядерные силы еще до запуска.
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено, но сейчас оно полностью восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Депутат Лантратова: надо ввести госномера для самокатов на федеральном уровне
Партия "Справедливая Россия - За правду" считает необходимым ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне. Об этом информировала российское агентство РИА Новости депутат Государственной Думы Яна Лантратова.