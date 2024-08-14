Сергей Лавров заявил о готовности России принять сербских лидеров с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская сторона с удовольствием примет в Москве главу парламента Сербии Ану Брнабич и министра иностранных дел Сербии Марко Джурича, которые были приглашены посетить страну с официальным визитом.

Лавров подчеркнул, что Россия будет рада видеть сербских лидеров в рамках двусторонних отношений, обсуждая это на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Фото: flickr. com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)