Россия пригласила наследного принца Саудовской Аравии на саммит БРИКС в Казани

Россия направила официальное приглашение наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману для участия в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что во время встречи с принцем они обсудили детали подготовки к мероприятию.
Лавров подчеркнул, что приглашение принца уже было передано, и обсуждение касалось не только участия Саудовской Аравии, но и общего хода подготовки к саммиту. Министр выразил уверенность в том, что встреча на высшем уровне будет успешной и плодотворной.
С начала 2024 года Россия взяла на себя председательство в БРИКС. Этот год для организации начался с расширения её состава — к традиционным участникам, таким как Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, присоединились новые страны: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Россия намерена использовать своё председательство для продвижения принципов многостороннего сотрудничества, направленного на обеспечение справедливого глобального развития и безопасности.
В рамках этого периода запланировано проведение более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС в Казани намечен на 22-24 октября и станет кульминацией года российского руководства в организации.
Фото: en. kremlin. ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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