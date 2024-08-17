Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России
  1. Главная
  2. Мир

Китайские эксперты предупредили НАТО И Украину и возможных жестких ответных действиях со стороны России

В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

Китайские эксперты предупреждают о возможности жёстких ответных мер со стороны России на действия украинских вооружённых сил в Курской области.

Эксперты отмечают, что ситуация на фронте стала более напряжённой, и предупреждают о возможной эскалации конфликта. Конфликт может перерасти в более жестокую фазу и распространиться за пределы текущего театра военных действий.

Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе боевых действий в Курской области, которые составили до 2860 человек. Также были уничтожены 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.

11 августа Курск подвергся самой мощной за весь период конфликта атаке со стороны ВСУ. Одна из сбитых ракет упала на жилую многоэтажку, вызвав пожар, в результате которого пострадали 15 человек. Здание было частично разрушено.

6 августа ВСУ нанесли удары по позициям российских войск в районе Николаева-Дарьино и Олешни в Курской области, а основной удар боевиков пришёлся на центр Суджи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Президент России Владимир Путин назвал это масштабной провокацией, обратившись к властям регионов с призывом оказать помощь пострадавшим жителям.

В некоторых населённых пунктах Курской области была организована эвакуация из-за обстрелов. Гражданам, эвакуированным из приграничных районов, оказывают поддержку со всей страны. В пункты временного размещения поступают продукты и предметы первой необходимости из множества российских регионов.

Wikimedia Commons/ Министерство обороны Российской Федерации / Savitskiy Vadim

Мир

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Председатель ЦИК Белоруссии заявил о готовности к проведению выборов президента

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова к проведению президентских выборов в любой момент, и уже сейчас ведутся определенные организационные и подготовительные мероприятия, как сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Читать полностью
Армия Израиля отчиталась об уничтожении 40 целей

Армия Израиля отчиталась об уничтожении 40 целей

Израильские военно-воздушные силы ликвидировали около 40 объектов палестинских группировок в секторе Газа, включая военные сооружения и склады с оружием, сообщила в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости