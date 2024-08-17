Китайские эксперты предупредили НАТО И Украину и возможных жестких ответных действиях со стороны России

В Китае предупредили Украину о возможном жестком ответе от России

Китайские эксперты предупреждают о возможности жёстких ответных мер со стороны России на действия украинских вооружённых сил в Курской области.

Эксперты отмечают, что ситуация на фронте стала более напряжённой, и предупреждают о возможной эскалации конфликта. Конфликт может перерасти в более жестокую фазу и распространиться за пределы текущего театра военных действий.

Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе боевых действий в Курской области, которые составили до 2860 человек. Также были уничтожены 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудия.

11 августа Курск подвергся самой мощной за весь период конфликта атаке со стороны ВСУ. Одна из сбитых ракет упала на жилую многоэтажку, вызвав пожар, в результате которого пострадали 15 человек. Здание было частично разрушено.

6 августа ВСУ нанесли удары по позициям российских войск в районе Николаева-Дарьино и Олешни в Курской области, а основной удар боевиков пришёлся на центр Суджи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Президент России Владимир Путин назвал это масштабной провокацией, обратившись к властям регионов с призывом оказать помощь пострадавшим жителям.

В некоторых населённых пунктах Курской области была организована эвакуация из-за обстрелов. Гражданам, эвакуированным из приграничных районов, оказывают поддержку со всей страны. В пункты временного размещения поступают продукты и предметы первой необходимости из множества российских регионов.

Wikimedia Commons/ Министерство обороны Российской Федерации / Savitskiy Vadim