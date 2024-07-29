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Песков: Россия не имеет отношения к диверсиям во Франции во время проведения Олимпиады
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Песков: Россия не имеет отношения к диверсиям во Франции во время проведения Олимпиады

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, категорически отверг обвинения в причастности России к атакам на объекты инфраструктуры Франции во время Олимпийских игр.

Он назвал эти сообщения безосновательными и не имеющими под собой никаких доказательств.

Песков выразил сожаление по поводу того, что многие СМИ, в том числе и те, которые ранее считались авторитетными, склонны обвинять Россию во всех происходящих событиях. По его мнению, подобная практика дискредитирует эти издания и подрывает их репутацию как надежных источников информации.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

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