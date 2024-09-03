Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью заявил, что освобождение Харькова и области является необходимым для обеспечения безопасности Российской Федерации, но говорить о конкретных сроках преждевременно.
Ганчев подчеркнул, что он не хочет давать ложных обещаний и не может назвать точные сроки освобождения. Однако он выразил уверенность в том, что освобождение территории от украинских националистов произойдет в ближайшее время.
Он также отметил, что все процессы, происходящие в Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для защиты российских регионов, граничащих с Украиной. Ганчев подчеркнул, что освобождение территории области является ключевым фактором в обеспечении безопасности.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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