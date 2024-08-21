Мария Захарова отметила обеспокоенность России из-за ослабления безъядерного статуса Японии

Москва пристально наблюдает за действиями Токио, направленными на увеличение военно-морской активности вблизи российских границ.
Это вызывает обеспокоенность по поводу возможного ослабления безъядерного статуса Японии. Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, высказала эту позицию.
На брифинге Захарова отметила, что российская сторона внимательно отслеживает шаги Японии по усилению военно-морских действий на Дальнем Востоке, которые включают привлечение стран-членов НАТО. По ее мнению, это вызывает серьёзные опасения.
Кроме того, Захарова выразила особую тревогу в связи с намерениями Японии, которые могут привести к утрате её безъядерного статуса. О
на упомянула о возможном участии Японии в совместных ядерных миссиях с США, проведении многосторонних учений с привлечением союзнической стратегической авиации, способной выполнять ядерные задачи, а также обсуждении возможности размещения на своей территории американских ракет средней дальности.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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