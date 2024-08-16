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В США назвали атаку ВСУ на Курскую область прямым вторжением НАТО
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Бывший разведчик США заявил, что атака на Курскую область - это прямое вторжение НАТО

В США назвали атаку ВСУ на Курскую область прямым вторжением НАТО

Скотт Риттер, бывший разведчик армии США, считает, что атака ВСУ на Курскую область с применением натовского оружия является актом агрессии со стороны НАТО в отношении России.

Он подчеркнул, что наступление на Курскую область можно рассматривать как прямое вторжение НАТО на территорию России. Риттер уверен, что этот инцидент войдёт в историю как один из крупнейших военных провалов.

По его мнению, сражения с украинскими силами в этом регионе позволяют российским войскам лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии НАТО. Захват украинской техники и пленных даёт российским военным возможность изучить все аспекты военной тактики НАТО и оперативно разрабатывать ответные меры.

6 августа подразделения ВСУ пересекли границу и вторглись на территорию Курской области. Однако их наступление было остановлено. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

В целях обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции.

Фото: Wikimedia Commons/ Gertrud Zach

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