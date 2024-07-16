Согласно информации, предоставленной городским Департаментом финансов Москвы, доходы бюджета Москвы достигли внушительной суммы в 2,366 триллиона рублей, в то время как расходы составили около 1,85 триллиона.

Анализ структуры расходов показывает, что подавляющая часть средств - 90% или 1,6629 триллиона рублей - была направлена на реализацию тринадцати ключевых государственных программ города. Приоритетным направлением остается социальная сфера: на поддержку граждан, здравоохранение, образование, культуру и спорт выделено почти 972 миллиарда рублей, что составляет 53% от общего объема расходов.

Руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отмечает, что основную часть доходов бюджета - около 88% - составляют налоговые поступления, достигшие 2 триллионов 70,5 миллиардов рублей. Наибольший вклад внесли налог на прибыль организаций (851,2 миллиарда рублей) и налог на доходы физических лиц (894,2 миллиарда рублей).

Зяббарова подчеркивает равномерность поступления доходов в городскую казну: за первый квартал было выполнено 26% годового плана, а по итогам полугодия - почти 55%.

На 1 июля 2024 года государственный долг Москвы составил 167,3 миллиарда рублей, из которых 80,5 миллиарда приходится на городские облигации, а 86,8 миллиарда - на инфраструктурные бюджетные кредиты. Глава департамента отмечает, что с начала года размер долга уменьшился на 29,5 миллиарда рублей.

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