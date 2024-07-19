Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о начале олимпийского перемирия через свой аккаунт в социальной сети Х. Это древняя традиция, берущая начало еще в VIII веке до нашей эры в Древней Греции, где она именовалась "экехейрия".

Согласно установленным правилам, период перемирия начинается за неделю до открытия Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после завершения Паралимпиады. МОК подчеркнул значимость Олимпийских игр как события, способного объединить мир в духе мирного соперничества и напомнить о возможности мирного сосуществования.

Предстоящие Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о соблюдении олимпийского перемирия. За резолюцию проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против не выступил никто.

Президент России Владимир Путин, комментируя намерения французского лидера Эмманюэля Макрона обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос достижения олимпийского перемирия во всех зонах военных конфликтов, выразил готовность рассмотреть любые предложения, учитывая интересы России и текущую ситуацию в зоне боевых действий.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в апреле высказал опасения, что Украина может использовать период перемирия для перевооружения и перегруппировки своих вооруженных сил.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Press and Information Office