Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пояснил, что его появление в национальной малайзийской одежде на переговорах было жестом вежливости и уважения к местным традициям.
Министр рассказал, что во время его пребывания в Вьентьяне, столице Лаоса, его малайзийский коллега предложил провести предстоящую встречу в традиционных малайзийских рубашках. Лавров с готовностью принял это предложение, отметив, что такой подход не только демонстрирует уважение к культуре страны-партнера, но и создает приятную атмосферу для общения.
Визит Лаврова в Куала-Лумпур состоялся 27 июля, сразу после двухдневного пребывания в Лаосе. Во Вьентьяне российский министр участвовал в ряде важных международных мероприятий, включая встречи на уровне министров стран-участниц АСЕАН и Восточноазиатского саммита.
В ходе своего визита в Малайзию Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Мохамадом Хасаном и премьер-министром Анваром Ибрагимом.
По информации российского МИДа, в ходе встреч обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, расширению научно-образовательного взаимодействия и активизации межрегиональных контактов.
Важным событием стала церемония обмена нотами о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений при МИД Малайзии. Это соглашение направлено на совместную подготовку специалистов в области международных отношений.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
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