Международные резервы значительно выросли за месяц - с чем связал это Центробанк

Центральный банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 1 сентября 2024 года. Их объём составил 613,715 миллиардов долларов, что на 1,94% больше, чем в начале августа, когда резервы оценивались в 601,99 миллиарда долларов.
По сравнению с прошлым годом международные резервы РФ также выросли. На 1 сентября 2023 года их объём составлял 581,659 миллиарда долларов.
За август валютные резервы увеличились на 0,58% и составили 424 901 миллиард долларов. Стоимость монетарного золота в резервах выросла за месяц на 5,13% и достигла 188 814 миллиардов долларов.
Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.
После введения санкций против Центрального банка России в 2022 году банк ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Однако часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях, не подпала под ограничения.
Основным фактором динамики резервов являются изменения стоимости активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.
Международные резервы играют важную роль в поддержании финансовой стабильности страны и обеспечении её экономической безопасности. Они позволяют правительству и Центральному банку реагировать на изменения в экономической ситуации и принимать необходимые меры для поддержания стабильности финансовой системы.
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