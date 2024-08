Путин позвонил журналисту Поддубному и поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил военному корреспонденту Евгению Поддубному, который был ранен во время выполнения своего журналистского задания в Курской области.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поздравил репортёра с днём рождения. Владимиру Путину стало известно, что Евгению Поддубному сегодня исполнился 41 год.

Инцидент, в результате которого пострадал военкор, произошёл 7 августа. Во время атаки беспилотника в Курской области Евгений Поддубный получил ранения. Пострадавшего доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на журналиста и воспрепятствования его профессиональной деятельности.

Сам Евгений Поддубный рассказал, что помнит, как по его автомобилю открыли огонь и машина загорелась. В тот момент он отчаянно хотел выжить, но не стал раскрывать, какой секрет помог ему это сделать.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя произошедшее, назвал Поддубного настоящим русским богатырём, который сможет восстановиться и продолжить свою работу. Он отметил, что журналист не только пережил атаку беспилотника, но и самостоятельно выбрался из горевшего автомобиля.

